التحالف العربي:عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة تورنيدو بالجوف

أعلنت قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف العربي عن البدء بعملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط ​طائرة​ التورنيدو في الجوف اليمنية. وقد أكد المتحدث باسم ​التحالف العربي​ تركي المالكي، أنه "أبلغنا عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ في موقع سقوط الطائرة​​​​​​​".

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