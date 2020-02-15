السراج:سنضطر لرد خروق وقف إطلاق النار بحال لم تتخذ إجراءات دولية صارمة

إعتبر رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً ​فايز السراج​، أنه "من دون وقف دائم ل​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ فإن الحديث عن أي شيء آخر هو نوع من العبث​​​​​​​"، مؤكدً أن "موقفنا قائم على الدفاع المشروع عن النفس وإذا لم تتخذ قرارات دولية لوقف الهجمات فإنها ستزداد ضراوة وسنرد عليها​​​​​​​".

وخلال خلال مؤتمر صحفي، أشار السراج إلى أنه "لا يمكن الدخول في مفاوضات تحت قصف الطائرات وفي ظل استمرار نزيف الدماء"، مشدداً على "حرصه على التزام مخرجات ​مؤتمر برلين​"، لافتاً إلى أنه "وقّعنا مذكرة تفاهم مع ​تركيا​ جهاراً نهاراً ولم نبرمها في الخفاء مثلما يفعل الطرف الآخر".