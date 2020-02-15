السراج:سنضطر لرد خروق وقف إطلاق النار بحال لم تتخذ إجراءات دولية صارمة

إعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج، أنه "من دون وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا فإن الحديث عن أي شيء آخر هو نوع من العبث"، مؤكدً أن "موقفنا قائم على الدفاع المشروع عن النفس وإذا لم تتخذ قرارات دولية لوقف الهجمات فإنها ستزداد ضراوة وسنرد عليها".
وخلال خلال مؤتمر صحفي، أشار السراج إلى أنه "لا يمكن الدخول في مفاوضات تحت قصف الطائرات وفي ظل استمرار نزيف الدماء"، مشدداً على "حرصه على التزام مخرجات مؤتمر برلين"، لافتاً إلى أنه "وقّعنا مذكرة تفاهم مع تركيا جهاراً نهاراً ولم نبرمها في الخفاء مثلما يفعل الطرف الآخر".
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