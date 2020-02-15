وزيرة الدفاع الألمانية تتهم روسيا بقرصنة بريطانيا وألمانيا وأميركا

اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور ​روسيا​ "بشن هجمات سيبرانية على دول ​الاتحاد الأوروبي​ و​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​، والضغط على دول البلطيق، وانتهاك أراضي ​أوكرانيا​"، مشيرة الى أن "الرياح من حولنا، تعصف بشدة".

ولفتت كارينباور، في ​مؤتمر​ ​ميونيخ​ الدولي للأمن الى أن "هذا لا ينطبق على المنافسة المنهجية بين الولايات المتحدة و​الصين​ أو العلاقات تجاه روسيا، التي من خلال الهجمات الهجينة وعدم مراعاة وحدة الأراضي والسيادة الإقليمية، تمارس ضغوطا على أوكرانيا و​لاتفيا​ و​ليتوانيا​ و​إستونيا​، وتهاجم ​المملكة المتحدة​ والولايات المتحدة، و​ألمانيا​".

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