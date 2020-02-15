وزيرة الدفاع الألمانية تتهم روسيا بقرصنة بريطانيا وألمانيا وأميركا

اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور روسيا "بشن هجمات سيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، والضغط على دول البلطيق، وانتهاك أراضي أوكرانيا"، مشيرة الى أن "الرياح من حولنا، تعصف بشدة".
ولفتت كارينباور، في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الى أن "هذا لا ينطبق على المنافسة المنهجية بين الولايات المتحدة والصين أو العلاقات تجاه روسيا، التي من خلال الهجمات الهجينة وعدم مراعاة وحدة الأراضي والسيادة الإقليمية، تمارس ضغوطا على أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وتهاجم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وألمانيا".
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