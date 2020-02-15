زيلينسكي يدعو لجمع التبرعات لإعادة إعمار دونباس

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى "البدء في جمع الأموال لصندوق إعادة إعمار دونباس جنوب شرق أوكرانيا"، لافتا الى أنه "لأول مرة يدار مثل هذا المشروع من قبل البنك الدولي، ومكتب الرئيس الأوكراني".
وأشار زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى أنه "سيكون لهذا الصندوق نافذتان: واحدة للشركاء الدوليين، والثانية للمستثمرين والمتبرعين الأوكرانيين. وقال، إن المهمة الرئيسية للصندوق، "تخطي عواقب الحرب".
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