السلطات الأوكرانية تهدد برفع دعوى قضائية جماعية ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، أن الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية جماعية ضد إيران.
وأشار بريستايكو، في حديث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن "أوكرانيا تتوقع أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، لا نخطط للانتظار طويلا. نحن نتحدث عن أسابيع وأشهر، وليس عن سنوات".
وأشار إلى أنه "إذا لم تقم إيران بتنفيذ الإجراءات التي تنتظرها أوكرانيا والدول الأخرى، فقد ترفع هذه الدول دعوى أمام المحاكم الدولية ضد طهران، فنحن نترك لأنفسنا الحق في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكننا نأمل حتى الآن أن تتصرف إيران كما يجب".
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