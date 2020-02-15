البنك المركزي الصيني يعلن الحجر على النقود الصينية لوقف انتشار كورونا

أعلن نائب حاكم ​البنك المركزي​ الصيني فان ييفي، عن قرار يقضي بـ"تطهير" الأوراق النقدية المتداولة، بوضعها في "الحجر" للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لافتا الى أن "​المصارف​ تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا في عملية تعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوما".

وأشار فان ييفي الى أنه "علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية"وقد تعلق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية"، مؤكدا "إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى التداول بعد انقضاء فترة "الحجر الصحي" التي تعتمد على شدّة الوباء في المنطقة المعنية".

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تزايد تردد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفا من التقاط العدوى، على الرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع ثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

ووفقا ل​منظمة الصحة العالمية​، ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي بشكل رئيسي، وعبر لمس المساحات الملوثة به.