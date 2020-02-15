وزير الخارجية القطري: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح

أفادت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بأن جهود حل الأزمة مع ​السعودية​ و​الإمارات​ لم تنجح وعلقت مطلع كانون الثاني الماضي.

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