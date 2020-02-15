أردوغان: إن لم ينسحب السوريون من إدلب فسنتعامل معهم قبل نهاية شباط

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "إذا لم تنسحب ​القوات​ الحكومية السورية من إدلب فإن ​تركيا​ ستتعامل معها قبل نهاية شباط"، معتبراً أن "المشكلات في إدلب لن يتم حلها إلا بعد انسحاب القوات الحكومية السورية".

وأشار أردوغان إلى أن "النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص ​سوريا​ من ظلم النظام والمنظمات الإرهابية"، مؤكداً أنه "سنكون سعداء إذا تمكنّا من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائنا، لكننا مستعدون لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطررنا إلى ذلك"، لافتاً إلى أنه "ما لم تُحل المشكلة في إدلب فلن يتمكن السوريون في بلدنا أو ​النازحون​ نحو حدودنا من العودة إلى ديارهم".

واعتبر أن "ما يسمى بخطة ​السلام​ المزعومة أو ​صفقة القرن​ ليست سوى تهديد للسلام في المنطقة".