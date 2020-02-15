شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب للحوار حول قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب للمناقشة حول قوانين الانتخابات، وذلك بحضور ، شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية ، وأحمد مقلد وعمرو درويش والمهندس أكمل نجاتي من أعضاء التنسيقية.

واستعرض الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال كلمته، رؤية الحزب حول قوانين الانتخابات المقبلة "النواب و الشيوخ و المجالس المحلية "، متقدما بمقترح حول النظام الانتخابي، فيما تم تسليم وفد التنسيقية مقترح الحزب حول قوانين الانتخابات.

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وأشاد حسب الله، بالتواصل والحوار المجتمعي مع الأحزاب والتعرف على رؤيتهم حول قوانين الانتخابات والنظام الأمثل، مما يسهم في إثراء الحياة السياسية وتحقيق مشاركة سياسية قوية وفعالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أمينة رشاد، الأمين العام المساعد للمتابعة والتقييم، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية، بالإضافة إلي أعضاء التنسيقية من الحزب ومنهم مؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، وماجد طلعت أمين التثقيف، ومحمد مهني، أمين الشباب، والدكتور حنان وجدي أمين اللجنة الاقتصادية، وشريف أنور أمين الحزب بالغربية، ومحمد عبد الباري، أمين الحزب بالمنوفية، وأحمد نصرالله أمين الحزب بالإسماعيلية و نور حتة امين الحزب بالمنيا.