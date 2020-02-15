"صيدلة جامعة مصر" تنظم يوما علميا لتدريب الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سعى كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتدريب طلابها وتأهيل خريجيها لسوق العمل وصقلهم بالمهارات اللازمة، نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوما علميا تحت عنوان «التعليم المستمر والتطوير الصيدلي».

يأتى ذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازاى رئيس الجامعة، والدكتور محمد محسن اسماعيل عميد الكلية.

وقال عميد الكلية، إن الهدف من تنظيم وحدة الخريجين للحدث، هو يوم شامل فى إطار التعليم المستمر والتنمية المهنية والمهارية التى يتم دعم الطلاب والخريجين بها.

وأشار إلى أن هذا يعد هدف من أهداف وحدة متابعة الخريجين بالكلية، حيث يسعى اليوم لخدمة طلاب الكلية وخريجيها، وتعريفهم بالمستجدات الحديثة التى تشغل المجتمع الصيدلى والطبي؛ لمواكبة التحديات المعاصرة.

وأوضح أن اليوم العلمى تم تنظيمه اليوم السبت 15 فبراير الجارى، فى تمام الساعة العاشرة بقاعة مركز المعرفة داخل الجامعة، حيث يتضمن اليوم محور دور الصيدلى فى مجال الأورام والذى يعد أكثر المجالات الجاذبة لتخصص الصيدلة.

وحاضر خلال فاعليات المؤتمر الدكتور وائل توكل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى واحدة من أهم العدوى الفيروسية وهو فيروس كورونا، كما تحدثت الدكتورة هبة أنيس بالمعهد القومى للأورام-جامعة القاهرة عن دور صيدلى الأورام.

ويتضمن اليوم العملى، أيضا حديث الدكتور خالد أبو العلا، مدير الجودة فى شركه «صن فارما»، عن تخصص رقابة الجودة، فى الصيدلة الصناعية والدوائية.

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كما حاضر محمود عادل، مدير التسويق بشركة « premium academy, premium services co»، وتناول خلال محاضرته مهارات «التسويق والبيع».

واختتم اليوم العملى لكلية الصيدلة جامعة مصر، بمحاضرة عن مهارات القيادة، قدمها الدكتور هشام علام، مدير المنتجات الإقليمى بشركة جمجوم فارم.



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