بتكلفة 205 ملايين جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروعات جديدة للصرف – (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، عددًا من المشروعات الخدمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق مركز ومدينة دمياط بتكلفة إجمالية بلغت 205 ملايين جنيه.

وتفقدت المحافظ مكونات مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة إنتاجية محطة مياه دمياط القديمة من ٣٠٠ لتر / ثانية إلى ١٠٠٠ لتر / ثانية والمقرر الانتهاء منه يونيو المقبل بتكلفة قدرها ١٢٠ مليون جنيه.

كما افتتحت المحافظ مركز التدريب الإقليمي بالمحطة بتكلفة قدرها ٥ ملايين جنيه، وتفقدت عددًا من القاعات التدريبية بالمركز الذي جرى تجهيزه وتزويده بأحدث الوسائل والمعدات اللازمة لتدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف في المجالات الفنية والمالية والإدارية وإعداد قادة المستقبل.

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كما دشنت بمحطة مياه شرب دمياط توسعات مركز خدمة العملاء بقيمة ٧ ملايين جنيه، والذي يعد إضافة للمركز القديم حيث يجري تقديم الخدمات لحوالي ١٠٠ ألف مشترك بمركز ومدينة دمياط ويغطي حوالي ٤٠٪ من إجمالي سكان المحافظة.

ويقدم المركز خدمات للعملاء، فضلا عن تخصيص أماكن لمتحدي الإعاقة وكبار السن وإمكانية التعامل بلغة الإشارة مع المواطنين من الصم والبكم.

وتفقدت أعمال التشغيل التجريبي للمحطة وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى بطاقة ٥٠٠ لتر/ ثانية أي ما يعادل ٤٣ ألف متر مكعب، إذ تخدم المحطة المناطق التابعة لمركز ومدينة دمياط من خلال تغطية الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لعدم قدرة المحطة القديمة على تغطيتها.