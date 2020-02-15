وزير الخارجية السعودي: على إيران تغيير سلوكها قبل أي محادثات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت إنه لا توجد رسائل خاصة ولا اتصالات مباشرة لتخفيف التوتر مع إيران وإنه يتعين على طهران أولا تغيير سلوكها قبل أي محادثات.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "سيكون أي حديث بلا جدوى إلى أن يتسنى لنا الحديث عن المصادر الحقيقية لانعدام الاستقرار هذا".

وأكد أن المملكة تهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده سترد على أي استفزاز إيراني.

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وتابع "لا توجد أي اتصالات مباشرة بين المملكة وإيران"، مضيفًا "أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه".

ووصل وزير الخارجية السعودي أمس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونيخ الأمني في دورته السادسة والخمسين، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أميركا حيث عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين تناولت استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن أعماله أمس ويختتم غدا، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى، وذلك لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.