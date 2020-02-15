الصين تحظر تداول الأوراق النقدية القديمة للحد من تفشي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
فرضت السلطات حظرا صحيا مؤقتا على تداول الأوراق النقدية القديمة في عدة مناطق بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن فان يفاي، نائب محافظ بنك الشعب الصيني قوله إن الحكومة منعت نقل وتخصيص العملات النقدية القديمة عبر الأقاليم وبين المدن الأكثر تضررا من الفيروس.
كما زاد البنك المركزي من تدابير تعقيم الأموال القديمة للحد من مخاطر العدوى ، خاصة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.
وقال فان في مؤتمر صحفي: "سيتم تعقيم الأموال من المناطق الرئيسية التي ضربها الفيروس بالأشعة فوق البنفسجية أو تسخينها ومنعها من التداول لمدة 14 يوما على الأقل ، قبل أن يتم توزيعها مرة أخرى".
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