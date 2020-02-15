وفد برنامج الأغذية العالمي يتفقد مشروعات "مرونة نظم الأمن الغذائي" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تفقد الدكتور سعد موسى، المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومانجيستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، اليوم السبت، أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي في قرية البغدادي بمركز البياضية محافظة الأقصر.

وافتتح الوفد أعمال تطوير وحدة البغدادي البيطرية، التي تأتي ضمن 30 وحدة بيطرية، طورها المشروع في محافظات صعيد مصر.

وأكد "موسى" أن تطوير الوحدات البيطرية في صعيد مصر يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتعظيم العائد لدى صغار المربين.

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وفى سياق متصل تفقد الوفد مبادرة توحيد الحيازة الزراعية المفتتة، التي ينفذها مشروع التغيرات المناخية التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

واستمع الوفد لمجموعة من المزارعين المشاركين في المبادرة والمردود الإيجابي لتنفيذ التوصيات الفنية التي يقدمها معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأشار مجموعة من المزارعين المشاركين في مبادرة توحيد الحيازة الموسم الماضي إلى أن إنتاجية القمح زادت بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مع تخفيض في مدخلات الإنتاج من أسمدة ومياه ري.

وأكد الدكتور على حُزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن مبادرة توحيد الحيازة الزراعية المفتتة تنفذ سنويًا فيما لا يقل عن ألف فدان من الحقول الإرشادية المجمعة خلال الأعوام الـ6 الماضية.