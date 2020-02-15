بالصور- محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج "تنمية الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
خلال الاجتماع استعرض "الداودي" نسب ومعدلات الإنجاز لمشروعات المرحلة الأولى في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، كما ناقش بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات والتي تم وضع حلول عاجلة لها بتوافق جميع الأطراف المعنية.
وألزم محافظ قنا الشركات المنفذة بتوقيتات محددة لإنهاء وتسليم المشروعات الجارية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية والتحلي بالمرونة في إنهاء الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الطارئة التي تعترض القائمين على تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الصالح العام للمحافظة.
وأكد "الداودي" على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات تعترض تنفيذ المشروعات الخدمية بشكل عام، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بشكل خاص، لاسيما وأنها سوف تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية بالشكل الذي ينال رضا المواطنين.
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