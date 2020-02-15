هدم 10 مخازن للبضائع المعدة للتهريب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة، اليوم السبت، لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، وسد الثغرات التي يستغلها البعض في أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية التي تقع بمحازاة قناة الاتصال بمنطقة القابوطي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

أسفرت الحملة عن إزالة وهدم 10 مخازن للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمعدة التهريب وكافة الأدوات التي تستخدم كوسائل لأعمال التهريب، وذلك بمساحة 1000 م2، وجميعها عبارة عن مخازن من الطوب الأحمر، وعشش خشبية، وبعض المراكب الصغيرة، كما جرى إزالة أحد المباني التي تستخدم كمخزن لتجهيز زريعة الأسماك.

من جانبه، أكد رئيس الحي على أن الحملة مستمرة خلال الأيام المقبلة حتى الانتهاء من إزالة كافة مخازن وأوكار التهريب، وغلق كافة المنافذ لوقف أعمال التهريب بالمنطقة لاستكمال المشروعات الخدمية والسياحية التي ستقام على ساحل القناة، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من الكورنيش الجديد.