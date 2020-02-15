زيلينسكي: نأمل في زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل في زيادة المساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية لأوكرانيا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع زيلينسكي مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور جيم إنهوف، على هامش مؤتمر الأمن السادس والخمسين في ميونخ، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم القوي

الذي قدمه حزبان الكونجرس الأمريكي لأوكرانيا، كما شكر إنهوف على الجهود المهمة التي تبذلها الولايات المتحدة في توفير هذا الدعم الثابت، وشدد على شعوره بالموقف الإيجابي من الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، مضيفا أن الدعم الأمريكي "مهم للغاية" بالنسبة إلى بلاده.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئيس الدولة أن:" فولوديمير زيلينسكي شدد على الأهمية الكبيرة للمساعدات العسكرية والأمنية التي تتلقها أوكرانيا من الولايات المتحدة، معبرا عن أمله في زيادة حجم المساعدات ونطاقها".وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ملتزمة بإصلاحات ديموقراطية وسياسات مكافحة فساد فعالة، وأبلغ المشرعين الأمريكين بتقدم المفاوضات بشأن التسوية السلمية في دونباس، متمنيا مشاركة أكبر من الولايات المتحدة إزاء هذه القضية.ومن الجدير بالذكر أن زيلينسكي دعا مستثمرين أمريكيين لأوكرانيا وأخبرهم عن برامج الحماية والدعم الجديدة لتطوير الأعمال.