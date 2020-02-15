تقرير أممي: 29 مليون قطعة سلاح غير مراقبة تنتشر في ليبيا

أفادت تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بنحو 29 مليون قطعة، وحذر من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين.
وأوضح التقرير الأممي، وفقا لقناة "العربية"
وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية ستدرس في جلستها القادمة قراراً يفرض حظر الأسلحة في ليبيا بشكل كامل.
وفقاً لما ذكرته أ ش أ.
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