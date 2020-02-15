اليابان تعرب عن تقديرها لإخلاء أمريكا لمواطنيها من سفينة تحت حجر صحي

أعربت اليابان عما وصفته بـ "تقديرها" لقرار الولايات المتحدة بتقديم إخلاء تطوعي لمواطنيها وأسرهم المباشرين على متن سفينة "دايموند برينسيس" التي تخضع للحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية إثر تفشي بها فيروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية اليابانية - في

بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، "تعتقد حكومة اليابان أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ستساعد في التخفيف من عبئ حكومة اليابان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية في (دايموند برينسيس) وتقدر مثل تلك الإجراءات".كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترسل طائرات مستأجرة لإخلاء المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم مساء غدًا الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد، لافتة إلى أنه سيتم فرض حجر صحي على هؤلاء الذين اختاروا العودة جوًا على الطائرات المعنية بالإخلاء مدته 14 يومًا بمجرد وصولهم.