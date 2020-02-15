مصادر: أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها السفن التركية سقطت في يد إرهابيين

قال مصدر عسكري ودبلوماسي إن منظمة "تحرير الشام" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية، وفقاً لسبوتنك.
وأضاف المصدر أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية قدسقطت في أيدي الإرهابيين.
وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي المحمولة الأميركية الموجدة في الخدمة مع القوات التركية وقعت في أيدي الإرهابيين بسبب عمليات الإمدادات التركية.
ولفت المصدر إلى أن "المسلحين بمنطقة خفض
وقال المصدر إن أنقرة تنشط بقوة في نقل الأسلحة إلى إدلب في سوريا.
وأضاف المصدر أنه "تحت غطاء زي الجيش تركي يشارك المقاتلون من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى في العمليات العسكرية ضد قوات الحكومة السورية".
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