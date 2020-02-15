خامنئي: صمود الشعب الإيراني أمام ضغوط أمريكا أدهش العالم

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم السبت، أن "صمود الشعب الإيراني أمام الضغوط الأمريكية الوحشية أدهش كل المراقبين في العالم"، وفقاً لسبوتنك.
وقال خامنئي في كلمة نشرتها وكالة "تسنيم" للأنباء "رغم الحملة الإعلامية الغربية لإرغام إيرانعلى التراجع أمام الضغوط الأمريكية إلا أن الشعب الإيراني بقي وسيبقى صامداً رغم كل هذه الضغوط".
وأضاف: "إن مشاركة الإيرانيين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وقبلها فيتشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني تمثل دليلاً على صمود هذا الشعب وتمسكه بمبادئه".
ونوه إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب وتسليحهم بالتفكير الصحيح لمواجهة الحملات الدعائية المغرضة مؤكداً أن مستقبل إيران بأيدي هذا الجيل الذي يجب أن يكون صلباً وصاحب عزم وبصيرة لكي يدرك ما عليه فعله لصون المجتمع والنظام في إيران.
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