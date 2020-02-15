أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ومن التقارير التي تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك، وفقاً لسبوتنك.
وقال أدهانوم، في كلمة، اليوم السبت، حولفيروس كورونا على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وقلقون من التقارير التي تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".
وأضاف "متواجدون في الصين ونعمل بشكل وثيق مع النظراء في الصين لاحتواء تفشي الفيروس".
وتابع مدير منظمة الصحة العالمية "الخطوات التي اتخذتها الصين لاحتواء الوباء تمكنت من احتواء المصدر"، مشيرا إلى أنه "يكون هناك دائمًا استعداد للهجمات الإرهابية ولا يوجد استعداد للفيروسات التي هي أكثر ضررًا اقتصاديًا واجتماعيًا على أي دولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: قلقون من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.