ظريف: لا ننتظر الانتخابات الأمريكية.. ونحرص على العودة لطاولة الحوار

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مقتنعا بفشل وانهيار النظام الإيراني ولكنه أخطأ في ذلك، فيما أشار إلى أن طهران لا تنتظر تغيير الرئاسة الأمريكية، وفقاً لسبوتنك.

وقال ظريف، في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى ميونخ للأمن: "الرئيس ترامب كان مقتنعًا بفشل وانهيار نظامنا وأخطأ".

وأضاف: "المقترحات التي قدمها [رئيس الوزراء الياباني] آبي [شينزو] و[الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون للوساطة بين طهران وواشنطن جميعها أخفقت".

وتابع: "لم نوقع أي صفقة، لا ننتظر تغيير الرئاسة، نتعامل مع الولايات المتحدة كدولة وليس كأشخاص، والأمر لا يتعلق بفتح قنوات حوار، ولكن العودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار".

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وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في وقت سابق، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من

مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وردت إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين، منها قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية، بعشرات الصواريخ.

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية قرب مطار بغداد.