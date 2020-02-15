الأكراد يتظاهرون في فرنسا للإفراج عن أوجلان زعيمهم المسجون في تركيا

تظاهر آلاف الأكراد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم التاريخي عبدالله أوجلان الموقوف في تركيا منذ 21 عاماً ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ومنذ توقيف زعيم حزب العمّال الكردستاني في 15 فبراير 1999، ينعقد هذا التجمع كل عام في المدينة التي تحتضن مقر مجلس أوروبا ومقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار المنظمون إلى تجمّع 12 ألف شخص السبت.

وقال المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا اجيت بولات "منذ 21 عاماً، يقبع (عبدالله أوجلان) في السجن، ولا يزال الملايين يؤيدونه منذ 21 عاماً". كما أعرب عن أمله في حصول "ضغط" دولي من أجل الإفراج عنه ووضع حد ل"سياسة الحرب" التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورفع المحتجون لافتة كتب عليها "الحرية لأوجلان"، ورايات طبعت عليها صور عبدالله أوجلان وهتفوا "يحيا زعيمنا".

وقال يشار (36 عاماً) "من المهم إظهار أننا خلف رئيسنا وأنّه يجب منح الحرية لكردستان كافة". ويشارك يشار، الذي يسكن في مقاطعة ساكسونيا أنهالت في ألمانيا، بشكل شبه دائم في هذا التجمع السنوي منذ 1999.

ويمضي زعيم العمّال الكردستاني فترة السجن في جزيرة "امرالي" الواقعة في بحر مرمرة، وسط عزلة شبه تامة.

بدورها، أشارت هيلين ارين المتحدثة باسم منظمي التجمع إلى أنّه "باتخاذ أوجلان رهينة، فإنّ شعباً بأكمله قد أخِذ رهينة"، مضيفة "نرفض العيش من دون زعيمنا ولغتنا وثقافتنا وقيمنا". وانتقدت وقوف أوروبا ك"متفرج".