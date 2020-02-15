الجزائر تحذر الإعلام من نشر أخبار لا تستند لمصدر رسمي

جددت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، تحذيراً سابقاً وجهته لوسائل الإعلام في البلاد مما وصفته بـ "عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية"، مضيفة أنه "إمعان في نشر الأخبار المضللة والكاذبة".
وذكرت الرئاسة، في بيان، أن "عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية" يترتب عليه "تحمل الجهة الباثة مسؤوليتها الكاملة".
وأوضح البيان "تذكر رئاسة الجمهورية، مرة أخرى، وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال، التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية، تستقى حصراً من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".
وتؤكد رئاسة الجمهورية أن "عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا، يعتبر إخلالاً متعمداً بأخلاقيات المهنة وإمعاناً في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد خاطبت مختلف وسائل الإعلام في الجزائر، محذرة من نقل المعلومات التي لم ترد في وكالة الأنباء الوطنية أو صادرة في بيان رسمي عن جهة رسمية.
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