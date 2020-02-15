مقتل 5 من طالبان بغارة جوية في أفغانستان

أعلن مسؤولون في الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان بغارة جوية في إقليم تخار شمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن المسؤولين قولهم، إن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في منطقة «باهاراك» بإقليم تخار.

في الوقت نفسه، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات في منطقة «جيرو» بإقليم غزني، ومنطقة «محمد أغا» بإقليم لوجار، ومنطقة «فرح» في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

ودمرت القوات الخاصة أيضاً مخبأ صغيراً للاتصالات تابع لطالبان في إقليم لوجار ومخبأين للأسلحة تابعين للحركة في إقليمي لوجار وننكارهار، طبقاً لما ذكره مسؤولون.

تأتي هذه العملية رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة لخفض العنف لمدة سبعة أيام، لكنه أضاف أن الاتفاق لم يبدأ العمل به بعد.

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