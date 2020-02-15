بريطانيا تلغي رحلات جوية مع استعدادها للعاصفة "دينيس"

ألغت بريطانيا رحلات جوية واستدعت الجيش، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة العاصفة «دينيس».

وحذرت السلطات من أن العاصفة ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول في بعض أنحاء إنجلترا.

كما حذرت شركة "إيزي جت" و"بريتش إيرويز" للطيران من "تعطل كبير" لعملياتها وإلغاء مئات من الرحلات، خلال مطلع الأسبوع، مما سيضر بعشرة آلاف مسافر.

في الوقت الذي نصح مطار «لوتون» المسافرين بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم قبل التحرك من منازلهم.

وذكرت وكالة البيئة أن عدد التحذيرات من حدوث فيضانات وصل في المجمل إلى 15 تحذيراً في إنجلترا حيث من المتوقع أن تجلب العاصفة «دينيس» أمطاراً غزيرة جدا وسيولاً مما سيسفر عن تعطل السير في أجزاء من البلاد.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اجتياح العاصفة «كيارا»، التي ضربت أجزاء واسعة من أوروبا، وتسببها في عرقلة حركة السير وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وبدأ نشر الجيش للمساعدة في ولاية يوركشير بينما يستعد السكان للعاصفة.

وقال تيم سويفت رئيس مجلس كالدرديل المحلي «لا يزال هناك غموض بشأن حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه العاصفة دينيس. لكن نظراً لوجود خطر كبير من (احتمال) وقوع المزيد من الأضرار، فإنه يتم حث السكان والشركات على الاستعداد».