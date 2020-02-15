وزير الخارجية القطري: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح

قال وزير الخارجية القطري السبت إن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعلقت مطلع يناير/ كانون الثاني.



وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن: "كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات... لم نكن المسؤولين ونحن منفتحين على أي جهد لحل هذه المشكلة".



ومضى قائلا: "للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير وقطر غير مسؤولة عن ذلك".



وكانت المباحثات قد بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول بشأن خلاف قطعت على إثره السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017.

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