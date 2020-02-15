بسبب تصريحاته حول كشمير..الهند توبخ أردوغان

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، اليوم السبت، أن بلاده ترفض كافة الإشارات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول كشمير، مؤكدا أن ”المنطقة جزء لا يتجزأ من الهند وغير قابلة للتفاوض بشأنها“، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ذي هندو“.

وجاءت تصريحات كومار بعد يوم واحد من تأكيد أردوغان موقفه من قضية كشمير، وتجديد دعم أنقرة لموقف إسلام آباد بشأن القضية، وإلقاء اللوم على الهند لاتخاذها ”خطوات أحادية الجانب“، وذلك أثناء إلقائه كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني خلال زيارته الرسمية للبلاد.

وقال كومار في بيان صدر عن وزارة الخارجية الهندية: إن ”الهند ترفض كافة الإشارات إلى جامو وكشمير التي تعد جزءا لا يتجزأ وغير قابل للتصرف من الهند“، مضيفا: ”ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وتطوير تفاهم مناسب للحقائق بما فيها التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب الذي ينطلق من باكستان إلى الهند والمنطقة“.

وكان أردوغان قال في كلمته، الجمعة، إن ”كشمير تعنى لتركيا بالضبط ما كانت تعنيه لباكستان على مر السنين، وإن العلاقات بين باكستان وتركيا سوف تستمر في المستقبل كما كانت في الماضي“.

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وأضاف أردوغان: ”المشاكل التي عانى منها إخواننا في كشمير منذ عقود تفاقمت بسبب الخطوات الأحادية الأخيرة، وهذا الموقف الذي يزيد الوضع الحالى سوءا ويزيل الحريات والحقوق المكتسبة للكشميريين لن يفيد أحدًا“.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أثار أردوغان قضية كشمير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى أنقرة.

يُشار إلى أن البرلمان الهندي ألغى الوضع الخاص لجامو وكشمير 2019، وقسمه إلى إقليمين تحت الإدارة الاتحادية.