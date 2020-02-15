كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: أردوغان وترامب اتفقا على رفض هجمات القوات السورية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دومالد ترامب في اتصال هاتفي على رفض هجمات القوات السورية في مدينة إدلب، حسبما أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال على أن "هجمات النظام في إدلب غير مقبولة"، مشيرة إلى أنهما "تبادلا الآراء حول ضرورة إنهاء الأزمة في إدلب بأسرع وقت ممكن"، بحسب دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال أردوغان: إن "وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لجنودنا الذين سقطوا في إدلب السورية بـ(الشهداء) غير مقنع".

وأضاف: أن "تصريحات جيفري بشأن دعم واشنطن لموقف أنقرة في إدلب لا تمنح بلاده الثقة؛ لأنها تختلف من يوم لآخر".

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كما أكد خلال تواجده في ميونخ الألمانية، في إطار مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56، على أنه بحث في اتصال هاتفي مع ترامب، إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها مدينة إدلب السورية، بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لن تقف صامتة أمام محاصرة نقاط المراقبة التركية في إدلب السورية، مشيراً إلى أن أنقرة ستقوم بما يلزم حيال ما يحدث في إدلب.

وقال، في تصريحات للصحفيين، بعد عودته من باكستان: "لا يمكننا السكوت أمام محاصرة نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسنقوم بما يلزم حيال ما يحدث في إدلب".

وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري، للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.