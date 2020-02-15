كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 15/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "النهضة" التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة

أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم السبت، "انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة"، موضحة أنها لن نصوت لصالح حكومة الفخفاخ، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس الصيني يعلن تشييد "نظام متكامل لمكافحة الأوبئة"

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، مساء اليوم السبت، إن "الصين سوف تبني نظامًا متكاملًا لمكافحة الأوبئة في حالات الطوارئ"، حسبما أفادت تصريحات الرئيس شي جين بينغ. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "أوغلو": تركيا تريد حل القضايا مع روسيا بشأن منطقة إدلب

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، بأن تركيا تريد حل القضايا مع روسيا حول منطقة إدلب شمال غرب سوريا من خلال الدبلوماسية، لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر.

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