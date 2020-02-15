كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان - (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجتمع مرة كل عام مع قيادات الأزهر السلطان قابوس كان رجل خير ومحبا لمصر مجيء السلطان هيثم لإكمال مسيرة فجر نهضتها السلطان قابوس السوشيال ميديا ساهمت في تفاقم المشكلة ولم تحل مشكلة الطلاق طلابنا يدرسون بالدراسات العليا في الأزهر

قال أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، إن هناك تعاون كبير ومشترك مع الأزهر الشريف ونستفيد من خبرات علماء الأزهر في تدريس العلوم الشرعية والعربية لتسهيل سبل تلقي العلم بأحدث التقنيات ونعمل أيضا على تنظيم الأزهر الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ العمانيين سواء في الأزهر أو في سلطنة عمان .

وأضاف السيابي، خلال حواره، أن مرحلة السلطان هيثم هي مرحلة مشرقة وجديدة من البناء، ومجيئة لإكمال المسيرة التي فجر نهضتها السلطان قابوس والسلطان هيثم يكمل مسيرة مظفرة ونهضة عظيمة شاهدنها في السلطنة.

نص الحوار:

كيف تؤهل الداعية حتى يكون قادرًا على مواصلة عمله؟

ندعم الداعية بالقضايا الجديدة والعمل على معالجة هذه القضايا وكيفية الرد عليها، وأن نتفهم الواقع والتركيز على موضوعات المسامحة في الإسلام والتعايش مع الآخر، ومن غير المسلمين أيضا فتعطيه أفقًا كبير فإذا تقبل أي طرف رأيه من طرف الآخر يكون لديه سعة أفق، ظاهرة الطلاق انتشرت سريعا وفي البلاد العربية مصر هي رقم واحد ، ولا توجد في سلطنة عمان هذه الظاهرة بهذه الكثرة، وبسبب ظروف الحياة يحدث دايما مشادات ، كما أن السوشيال ميديا ساهمت في تفاقم المشكلة ولم تحل مشكلة الطلاق.

كم عدد طلاب عمان الذين يدرسون في الأزهر الشريف؟

عدد كبير من الطلاب يدرسون في الأزهر لا أذكر عددهم وخاصة الدراسات العليا

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حدثنا عن أوجه التعاون المختلفة مع الأزهر الشريف؟

لدينا درجة تعاون مشترك مع الأزهر ولجنة تجتمع في كل عام مرة في مسقط مرة، ومرة أخرى في القاهرة، الأمر الذي يدل على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان وقوة الصلة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف العمانية وأهمية التواصل المستمر من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وبيان معالم الوسطية والسماحة والاعتدال.

ونستفيد من خبرات علماء الأزهر في تدريس العلوم الشرعية والعربية لتسهيل سبل تلقي العلم بأحدث و أفضل وسائل التقنية للحفاظ على صحيح الدين والقيم والمثل العليا، وكذلك تنظيم الأزهر الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ العمانيين سواء في الأزهر أو في سلطنة عمان .

هل لديكم أئمة من الأزهر؟

لدينا أئمة ووعاظ كثيرون من الأزهر والأوقاف في بلادنا.

كان هناك منحة كان يقدمها السلطان قابوس.. وكانت تعتبر وقفية لم يكشف عنها حدثني عن تفاصيلها؟

منحة السلطان قابوس لطلاب الأزهر 12 مليون جنيه سنويا، يتم من خلالها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين

السلطان قابوس رحمه الله سلطان عمان، كان رجل خير وبر وكان محبا لمصر وكان يعمل جاهدا على جمع كلمة العرب شيء جيد ويسرنا ونحن نثمن ما فعله السلطان قابوس وستتسمر والأزهر قبلة المسلمين وكعبة المسلمين ومنذ الزمان علاقتنا مع الازهر منذ زمن.

قضايا الطلاق والمشاكل الاجتماعية.. كيف يمكن حلها من خلال تجديد الخطاب الديني؟

الفكر الإسلامي يعالج العنف الأسري ومسألة الطلاق شائكة ومتجددة لأن أساسها معالجة ظاهرة العنف في الأسرة خاصة بين الزوجة والزوج، دائمًا يحدث بينهما اشتباكات نتيجة تعدد مشاكل الحياة، لكن يجب معالجة هذه الظاهرة والحد منها وتسليط الأضواء عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل العنف مع زوجاته، والنبي أيوب قص علينا القرآن الكريم قصته في كتابه العزيز وصبره مع زوجته.

قضة الخطاب الديني.. هل يتفرع منها مشاكل الأسرة؟

نعم.. تندرج تحتها قضايا الأسرة فهي قضية متجددة، والقرآن الكريم ذكر العديد من هذه الأمثلة.

السلطان هيثم سلطان عمان الجديد.. حدثني عن بدايات هذه المرحلة الجديدة؟

مرحلة مشرقة وجديدة من البناء، ومجيئة لإكمال المسيرة التي فجر نهضتها السلطان قابوس والسلطان هيثم يكمل مسيرة مظفرة ونهضة عظيمة شاهدنها في السلطنة.