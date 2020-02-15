كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة "صفقة القرن".. السلطات الفلسطينية تسعى لعقد مؤتمر دولي للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن "السلطة تسعى إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، لمواجهة صفقة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأضاف عريقات: أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقد مؤتمر دولي للسلام، تنطلق منها المفاوضات على أسس قرارات الشرعية الدولية"، موضحاً أن "الرئيس سيصدر رسائل إلى روسيا والاتحاد الأوروبي بخصوص المؤتمر"، حسبما نقل موقع "إرم نيوز".

Advertisements

ولفت إلى أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد يوم غدًا الأحد اجتماعًا تشاوريًا؛ لمناقشة أربعة ملفات مهمة، في ظل توجهات القيادة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن، وسيناقش الاجتماع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، ومشروع قرار المجموعة العربية ودول عدم الانحياز في مجلس الأمن".

كما شدد على أن "خطوة القيادة الفلسطينية القادمة تتمثل في منع إجراءات الاحتلال بشأن ضم المستوطنات في الضفة والأغوار"، مضيفا "ما الذي ستقوم به دول العالم والاتحاد الأوروبي في حال ما أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، وأن المفوض السامي للعلاقات الأمنية والخارجية الأوربية قال إنه لا يمكن السكوت على مثل هذه الخطوة، ونحن نريد ترجمة عدم السكوت، بمحاسبة ومحاكمة إسرائيل في حال أقدمت على هذه الخطوة".

وذكر عريقات أن السلطة الفلسطينية سوف تعمل على عدم وجود أي شركة دولية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.