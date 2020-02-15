كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ياباني عائد من جزيرة هاواي بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب رجل في الستينيات من عمره بفيروس "كورونا" الجديد، بعد عودته من رحلة إلى هاواي، على الرغم من عدم زيارته الصين مؤخرا.

ووفق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الرجل من ولاية آيتشي في وسط اليابان، وزار هاواي في الفترة من 28 يناير إلى 7 فبراير.

ويقول مسؤولو الصحة إن الرجل زار الجزيرة في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير، ولم تظهر عليه أية أعراض في ذلك الوقت.

بعد وقت قصير من عودته إلى المنزل في 8 فبراير، تم نقله إلى المستشفى بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، ثم تم تشخيصه بالتهاب رئوي، واختبر في نهاية المطاف إيجابيًا بالنسبة لـ COVID-19.

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وطلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) معلومات بشأن HA265 من كاهولو إلى هونولولو في 3 فبراير 2020، والتي نقلت زائرًا يابانيًا مرض منذ ذلك الحين، وعند عودته إلى اليابان على متن شركة نقل أخرى في وقت لاحق في الأسبوع، تم تشخيصه بـ COVID-19.

هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيس، في وقت سابق من اليوم، إن تفشي فيروس كورونا لا يزال حالة طارئة للصين وأنه من المستحيل معرفة أين سينتشر الوباء.

وصرح تيدروس في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا أنه يشعر بالتشجيع إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من الحالات.

وكشف مسؤولون فرنسيون، اليوم، أن سائحًا صينيًا مسنًا مصاب بفيروس كورونا توفي في فرنسا؛ ليصبح أول حالة وفاة في أوروبا والرابع خارج البر الرئيسي للصين بسبب وباء هز العالم.