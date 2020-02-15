كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الجزائرية توجه تحذيراً شديد اللهجة لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت، في بيان تحذيراً شديد اللهجة إلى وسائل الإعلام بشأن تداول أخبار عن الرئاسة غير صادرة ضمن بيانات رسمية منها.

هذا وشددت الرئاسة الجزائرية، على أن "عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد (إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة)"، حسبما نقل موقع "الخبر" الجزائري.

وتذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى، وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال، التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط رئيس الجمهورية، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، جسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

كما أكدت الرئاسة على أن "عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".