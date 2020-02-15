عاجل.. "النهضة" التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة

أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم السبت، "انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة"، موضحة أنها لن نصوت لصالح حكومة الفخفاخ، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويذكر أن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، في مؤتمر صحفي عن تشكيلته الحكومية بعد عدوله عن تقديمها للرئيس قيس سعيد، يوم أمس الجمعة.

وعدل الفخفاخ عن تقديم تشكيلته الحكومية للرئيس التونسي، كما كان مرتقبًا، وذلك بعد إعلان مجلس شورى الحركة عن رفضه منح الثقة لحكومته في شكلها الحالي.