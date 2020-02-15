كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تتطلع لإعادة فتح مدينة أشباح قبرص الشمالية بعد 46 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المسؤولون الأتراك والقبارصة الشماليون، اليوم السبت، في بلدة مهجورة دمرتها الحرب لمناقشة احتمال إعادة فتح المنطقة بعد 46 عامًا، وهي خطوة قالت أنقرة، إنها فرصة "تاريخية" لجلب السياحة والفوائد الاقتصادية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكانت فاروشا، إحدى ضواحي فاماغوستا الجنوبية، قد تعرضت للسياج والتخلي عنها منذ أن غزت تركيا شمال قبرص بعد الانقلاب الذي ألهمته اليونان في عام 1974.

وكان منتجع العطلات السابق المحاط بسياج يمتد إلى البحر، محظورًا على أي شخص سوى الجيش التركي منذ فرار القبارصة اليونانيين البالغ عددهم 39 ألفًا من القوات التركية المتقدمة.

ومتحدثًا في فاروشا بعد القيام بجولة في المنطقة، أوضح نائب الرئيس التركي فات أوكتاي، أن فتح فاروشا سيكون له فوائد للسياحة والاقتصاد والتجارة.

وأضاف، أن الحفاظ على ساحل الجنة هذا تحت سيادة الجمهورية التركية لشمال قبرص في وضع الخمول أمر غير مقبول قانونًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا".

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كما قال أيضًا، إن المسؤولين الأتراك والقبارصة الشماليين يواصلون جهودهم هناك.

وأضاف، أنه للأسف هناك منطقة مهجورة هنا وكذلك المباني المتعفنة، أملنا هو أن يتم إحياء فاروشا بطريقة ستنشط الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية هنا.

كما مثلت زيارة أوكتاي إلى المنطقة مع المسؤولين الأتراك والقبارصة الشماليين واحدة من أكثر الخطوات الملموسة التي يقوم بها أي من الجانبين تجاه إعادة فتح فاروشا.

وتم تقسيم جزيرة قبرص في عام 1974⁦، وعاش القبارصة اليونانيون في الجزيرة في الغالب في الجنوب، والقبارصة الأتراك في الشمال منذ حرب عام 1974، لقد فشلت العديد من جهود صنع السلام واكتشف اكتشاف الموارد البحرية المفاوضات.