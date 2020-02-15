كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيبريسوس: قلقون من زيادة أعداد المصابين بـ"الكورونا" في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم السبت، عن قلقه تجاه زيادة أعداد الماصبين بفيروس "كورونا" الجديد في الصين، ومن التقارير التي تلفت إلى أنها طالت عاملين في مجال الصحة هناك.

وذكر غيبريسوس، في كلمة حول فيروس كورونا على هامش منتدى "ميونخ للأمن": "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وقلقون من التقارير التي تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".

وأضاف: أننا "متواجدون في الصين ونعمل بشكل وثيق مع النظراء في الصين لاحتواء تفشي الفيروس، والخطوات التي اتخذتها الصين لاحتواء الوباء تمكنت من احتواء المصدر".

كما لفت إلى أنه "يكون هناك دائمًا استعداد للهجمات الإرهابية ولا يوجد استعداد للفيروسات، التي هي أكثر ضررًا اقتصاديًا واجتماعيًا على أي دولة".