كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: فيروس "كورونا" قد لا يزول أبداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سانجايا سيناناياك، خبير أمراض العدوى، إن الأبحاث الموسعة وجدت أن الفيروس - الذي أطلقت عليه اسم منظمة الصحة العالمية Covoid-19 - قد يكون موسميًا ويعود إلى الظهور في العام المقبل.

وذكر البروفيسور في الجامعة الوطنية الأسترالية أن الفيروس وصل إلى 8000 حالة في غضون ثمانية أسابيع، لكن الأمر استغرق ثمانية أشهر من السارس ليسبب 8000 حالة.

وقال أيضًا إن الأمر قد يستغرق شهورًا أو أعوامًا لتأكيد مدى نشاط الفيروس، وعندما تظهر الأشهر الأكثر دفئًا، فقد تختفي فجأة ثم تعود للظهور في الأشهر الباردة".

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، يلفت الفيروس التاجي الانتباه إلى السارس، الذي أدى إلى اندلاع فاشيتين في عامي 2002 و2003، مما أسفر عن مقتل 774 شخصًا، وأيضًا مهاجمة الرئتين بنفس طريقة Covoid-19.

وأجرت الصين، اليوم السبت، تجارب على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن النتائج ستظهر خلال 3 أسابيع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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وأكد نائب وزير خارجية الصين، أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على 2.99 بالمئة.

وقال وزير خارجية الصين، إن "هناك فيروسا آخر ينتشر وهو الذعر". وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئنًا بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه. وتحدث عن شفاء 8 آلاف مصاب بالفيروس.

وقد أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 1523 شخصًا في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا.