كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجومًا لمسلحي جماعة "الحوثيين" في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، أنه أحبط محاولة تقدم لمسلحي جماعة "الحوثيين" الإنقلابية الإرهابية، في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وذكر قائد لواء (حرب1) بالجيش اليمني العميد محمد الغنيمي: أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بسبب تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض.

كما أكد الغنيمي، على "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".

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وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق من اليوم، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة "الحوثيين".

وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي: إن القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب"، حسب ما نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر".

وتابع الحبيشي: أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدًا على مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح، لافتاً إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".