كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط تركي يقتل شاعرًا قطريًا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشتعل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب وفاة الشاعر القطري مشعل بن عكروم المري، الذي انضم للجيش القطري وأشرف على تدريبه جنود أتراك كانوا يطبقون عليه "عقوبات قاسية"، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وأدت العقوبات القاسية إلى وفاة الشاعر القطري، بحسب روايات البعض وبحسب روايات أخرى قالت: إن "الشاعر القطري توفي جراء مشادة بينه وبين الضابط التركي، بسبب رفض القطري تنفيذ أوامره".

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وأضافوا: فاعتدى عليه الضابط التركي وسط "صمت" رسمي متعمد من قبل القيادة العليا في قطر.

هذا وكشف هاشتاج "#تركيا_تقتل_شاعر_قطري" عما وصفه المغردون "احتلالًا تركيًا لقطر".