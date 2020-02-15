كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: فيروس "كورونا" لا يزال حالة طارئة للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "تيدروس أدهانوم غبريسيس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن تفشي فيروس كورونا لا يزال حالة طارئة للصين وأنه من المستحيل معرفة أين سينتشر الوباء.

وصرح تيدروس في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا أنه يشعر بالتشجيع إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من الحالات.

وكشف مسؤولون فرنسيون، اليوم، أن سائحا صينيا مسنا مصاب بفيروس كورونا توفي في فرنسا ليصبح أول حالة وفاة في أوروبا والرابع خارج البر الرئيسي للصين بسبب وباء هز العالم.

وأجرت الصين، اليوم، تجارب على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن النتائج ستظهر خلال 3 أسابيع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وأكد نائب وزير خارجية الصين، أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على 2.99 بالمئة.

وقال وزير خارجية الصين، إن "هناك فيروسا آخر ينتشر وهو الذعر". وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئنًا بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه. وتحدث عن شفاء 8 آلاف مصاب بالفيروس.

وقد أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 1523 شخصًا في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا.