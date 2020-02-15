كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني: الإصلاح مثل الحوثيين لا ينفع معهم غير القوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني سياف الغرباني، اليوم السبت، إن "الفترة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض انتهت قبل أن ينفذ الإخوان بندًا واحدًا".

وقال الغرباني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفاق الرياض لم ينجح حتى اللحظة بسبب الإصلاح، وليس أمام الانتقالي الجنوبي، غير خوض معركة عدن المؤجلة، في أبين وشبوة"، مضيفاً: الإخوان مثل الحوثيين، لا ينفع معهم إلا الدعس العسكري.

هذا ويشار إلى أن مليشيا الإصلاح تفتعل من حين لآخر معارك جانبية في المناطق المحررة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.