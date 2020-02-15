كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي إماراتي يهاجم حزب الإصلاح اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مدير جامعة أم القيوين الأكاديمي الاماراتي الدكتور جلال حاتم، اليوم السبت، هجومًا على حزب الإصلاح اليمني.

وقال حاتم: إن "تجمع الإصلاح الإرهابي يعمل منذ زمن على تبني مشاريع تخريبية لدول الإقليم والمجتمع الدولي وحرف بوصلة الحرب إلى الجنوب".

كما أكد حاتم، في تغريدة عبر حسابه لرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": على أن حزب الإصلاح الأرهابي يسعى ليصبح الجنوب ميداناً يحتوي كل المنتمين للفكر المتطرف، بغية إظهاره كبؤرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مضيفاً: الأمر الذي يقتضي من كل الشرفاء التصدي لهذا المخطط الإرهابي.