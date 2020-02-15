كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحثة سياسية تهاجم حزب الإصلاح اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الباحثة السياسية نورا المطيري، اليوم السبت، هجوماً لاذعًا على حزب الإصلاح اليمني.

وقالت المطيري، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏منذ ما قبل حوار جدة وصولا إلى اتفاق الرياض وحتى هذه اللحظة لم تغفل عيني عمّا يحدث في اليمن".

وأضافت: "بأمانة، فإن كل الأشخاص والجهات التي كانت تعارض اتفاق الرياض وتهاجمه بقسوة وشراسة، كحزب الإصلاح وزبانيته، قد طربوا اليوم على نغمة اتهام المجلس الجنوبي بعرقلة الاتفاق! من يصدقهم فهو مثلهم".