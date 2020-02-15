كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بن بريك" يرد على محاولات الإصلاح اليمني الفتنة بين الجنوبيين والمملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الإنتقالي اليمني الجنوبي، اليوم السبت، على محاولة حزب الإصلاح في إنشاء الفتنة بين الجنوبيين والمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على أنه أنه لم ولن يقبل المجلس بأي إساءة للسعودية.

وقال بن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "السعودية أكثر دولة استهدفها الإرهاب وأكثر دولة اكتوت بناره ولن يزايد أحد على السعودية في محاربة الإرهاب، ومع السعودية والإمارات هزمنا الحوثي والإرهاب في الجنوب".

وأضاف: "مخطئ من يمدح الإمارات ويسئ للسعودية أو العكس، السعودية والإمارات عينان في رأس كل جنوبي".