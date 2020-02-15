كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني: الإصلاح يسعى للفتنة بين الجنوبيين والسعودية بنشر مقاطع مفبركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الناشط السياسي اليمني مالك اليزيدي اليافعي، اليوم السبت، مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية (حزب الإصلاح).

وذكر اليافعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسعى حزب الإصلاح جاهداً للفتنة بين الجنوبيين والسعودية بنشر مقاطع لأتباعه في مأرب وهم يشتمون السعودية ويدعون أن هذه المقاطع في عدن".

وتابع: "نحن والسعودية والإمارات واجهنا الحوثي معاً وسنواجه الإرهاب الإخونجي معاً، صحيح أن هناك تباينات ببعض الأمور ولكنها قابله للتصحيح والفرصة مازالت سانحة".