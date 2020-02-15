كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. الرئيس يعلن تشييد "نظام متكامل لمكافحة الأوبئة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، مساء اليوم السبت، إن "الصين سوف تبني نظامًا متكاملًا لمكافحة الأوبئة في حالات الطوارئ"، حسبما أفادت تصريحات الرئيس شي جين بينغ.

وصرح الرئيس الصيني: بأن "بلاده ستشيد نظام إمداد ومشتريات محليًا لتوفير موارد عاجلة، إضافة إلى نظام متكامل لمكافحة الأوبئة في حالات الطوارئ".

وتأتي تصريحات الرئيس شي جين بينغ في وقت تكافح فيه الصين لمواجهة إنتشار فيروس كورونا الجديد، وأودى كورونا، إلى حدود الساعة، بحياة أكثر من 1500 شخص وأصاب نحو 65 ألفا آخرين.

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ويعتقد أن الفيروس بدأ في الانتشار داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة في العالم.

وكان وزير الخارجية الصينى وانج يى، قد أقر في مقابلة سابقة، بالتحدي الكبير الذي يمثله فيروس كورونا على بلاده، لكنه دافع عن إدارة بكين للأزمة الناجمة عن الوباء.

وقال وانج يي: إن "الصين اتخذت أكثر الإجراءات صرامة وحسما لمكافحة هذا الوباء، إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية"، مضيفاً "ومن خلال جهودنا، الوباء تحت السيطرة بشكل عام".