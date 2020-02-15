كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شي": الصين يجب أن تحافظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الصيني، بأنه يتعين على الصين بذل كل جهد ممكن للحفاظ على السيطرة الاقتصادية والاجتماعية لأنها تكافح وباء فيروس كورونا الجديد، وتجنب الذعر الذي قد يؤدي إلى "كوارث" ثانوية.

وحث "شي" كبار المسؤولين في وقت سابق من هذا الشهر، خلال كلمته التي ألقاها يوم 3 فبراير أمام اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالكامل ونُشرت من قبل مجلة تشيوشي الرائدة في الحزب الشيوعي، اليوم السبت، على طرح سياسات لدعم الاقتصاد حتى وهم يعملون للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة "رويترز" هذا الأسبوع، أن "شي" حذر المسئولين في 3 فبراير من أن الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد قد قطعت شوطًا كبيرًا، مما يهدد الاقتصاد.

وقال في الخطاب، إن الوباء، الذي قتل أكثر من 1500 شخص وأصاب أكثر من 66,000 حتى الآن، كان يؤثر على الاقتصاد، وخاصة صناعات الخدمات، مضيفًا، أنه يتعين اتخاذ إجراءات للحفاظ على السلسلة الصناعية في الصين وتشجيع الشركات على استئناف الإنتاج.

وأردف "شي"، في الخطاب، أن الصين "لا يزال يتعين عليها الالتزام بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام".

وقال أيضًا، إنه من الضروري زيادة الدعم المالي، مثل السياسات التفضيلية لأسعار الفائدة وشروط القروض، وإعادة العمال المهاجرين في الصناعات الرئيسية إلى العمل.

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وأوضح، أن المشروعات الكبرى، خاصة تلك التي في الصناعة، يجب أن تبدأ أعمال البناء في الوقت المحدد، مضيفًا، أن زيادة الاستهلاك تُعد تحوطًا مهمًا ضد تأثير الوباء. يجب أن يتم العمل لتعزيز اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس على نطاق أوسع، وكذلك شراء المنتجات المرتبطة بالحياة الصحية والسيارات.

وأشار إلى أن الوباء كشف عن "أوجه عيوب وأوجه قصور" في الحكم الوطني. مثل كيف ظلت صناعة الحيوانات البرية ضخمة على الرغم من المخاطر الواضحة في استهلاكها، وكيف كانت احتياطيات البلاد من المواد الصحية ومكافحة الأوبئة غير كافية بشكل خطير.

كما قال، إن الميل إلى الإصرار على الإجراءات الشكلية والبيروقراطية ظهر أيضًا، مما يخلق مشاكل في مكافحة الوباء، مضيفًا، أنه يجب مساءلة أعضاء الحزب الذين لم يشاركوا في العمل بشكل مناسب وإزالتهم من مناصبهم.

واستطرد، أنه أعطى تعليمات حول منع واحتواء فيروس كورونا في 7 يناير، عندما ترأس اجتماعًا آخر للجنة الدائمة للمكتب السياسي. أكدت الصين لأول مرة أن الفيروس انتقل من شخص لآخر وأصاب بعض الطاقم الطبي في 20 يناير.

جاءت هذه التعليقات قبل أيام من تنفيذ بكين لتدابير تخفيف حدة الضربة.

أصبح الوباء اختبارًا رئيسيًا لشي في كيفية الموازنة بين القضاء على الوباء وحماية اقتصاد ينمو بالفعل في أبطأ ما يقرب من ثلاثة عقود.