أعلنت لجنة عواصم الثقافة الإفريقية اليوم السبت رسميا عن اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية برسم 2020-2021. وجاء قرار اللجنة باختيار مدينة الرباط عقب اجتماعها في مطلع فبراير الجاري بمقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة -إفريقيا بالرباط لبحث شروط الاحتفاء بعواصم الثقافة الإفريقية بالمغرب بعد تراجع مدينة مراكش عن احتضان التظاهرة. وأوضحت اللجنة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه فإن اللجنة ناقشت خلال هذا الاجتماع مميزات ترشيح الرباط لاحتضان التظاهرة والشروط التي يتعين عليها توفيرها لتكون مرآة للثقافة الإفريقية خلال 2020-2021. وقد تم تشكيل فريق عمل للانكباب على البرمجة العامة للفعاليات والأنشطة التي ستيمز هذه التظاهرة.

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